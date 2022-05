Joe Barbieri | viaggio nel nuovo singolo “Retrospettiva futura”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 22 maggio 2022) “Spesso ho la sensazione di vivere quel mi accade come se mi trovassi nella scena madre di un film, alla quale ho il desiderio di offrire il tema sonoro più opportuno” – raccontaDal 13 maggio 2022 è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “”, ildi Joeche anticipa l’uscita dell’album live antologico per festeggiare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano. “” è la prima delle tre bonus track che anticipano la release ed è simbolicamente tutto quello che questoprogetto può esattamente rappresentare per: un amoroso sguardo sulla strada finora fatta ed al contempo l’appassionato slancio verso tutto ...