Jessica Selassié su Barù rivela: ‘C’è attrazione fisica da entrambe le parti’ (Di domenica 22 maggio 2022) Le principesse Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono intervenute in una recentissima diretta Instagram di Whoopsee. Tra i vari argomenti affrontati, c’è stato quello legato, al feeling instaurato tra la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 (Jessica) e Barù. I due usciti dalla casa si erano lanciati frecciatine a distanza, ma proprio quando l’amicizia sembrava esse stata messa in archivio, si è verificato un clamoroso colpo di scena: Barù ha invitato Jessica alla festa di inaugurazione del suo nuovo locale: la principessina ovviamente ha accettato! Jessica Selassié dice la sua Jessica su Instagram ha fatto chiarezza sul rapporto che ad oggi la lega a Barù: “Ci tengo a precisare che c’è un’attrazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 maggio 2022) Le principesse, Lulù e Clarissasono intervenute in una recentissima diretta Instagram di Whoopsee. Tra i vari argomenti affrontati, c’è stato quello legato, al feeling instaurato tra la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 () e. I due usciti dalla casa si erano lanciati frecciatine a distanza, ma proprio quando l’amicizia sembrava esse stata messa in archivio, si è verificato un clamoroso colpo di scena:ha invitatoalla festa di inaugurazione del suo nuovo locale: la principessina ovviamente ha accettato!dice la suasu Instagram ha fatto chiarezza sul rapporto che ad oggi la lega a: “Ci tengo a precisare che c’è un’...

Advertising

itsannieilibon : RT @nonsonosimpi: Per farci accompagnare da Braci abbiamo obbigliato i nostri amici in sessione, che hanno la maturità, non jerulini, vege… - nonsonosimpi : Per farci accompagnare da Braci abbiamo obbigliato i nostri amici in sessione, che hanno la maturità, non jerulini… - nonciriescopiu : @Menefreghista97 Nemmeno dell’Inter puoi dirlo. La juve ha vinto 10 scudetti dietro fila con 20 punti di distacco i… - Lucia53738418 : @BBartsv Ciao art anch’io sono veneziana accio parte del gruppo Jeru , amici di Jessica Selassie è le sue belle s… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP, Barù riaccende le speranze dei fan: Jessica Selassié potenziale 'fidanzata'. Il nipote… -

Jessica Selassiè, frecciatina agli haters e spunta anche quel commento! Jessica Selassiè non le manda a dire! La Princess ha lanciato una frecciata agli haters e tra tanti commenti è spuntato proprio quello di ... Clarissa Selassié lontana dai social/ 'L'intervento mi ha stravolto la vita' ... Clarissa Selassié assente dai social: il motivo Ha appassionato i telespettatori per il gioco condotto al Grande fratello vip 6 insieme alle sorelle Lulù Selassié e Jessica Selassié e in queste ore ... Gossip News Selassiè non le manda a dire! La Princess ha lanciato una frecciata agli haters e tra tanti commenti è spuntato proprio quello di ...... Clarissaassente dai social: il motivo Ha appassionato i telespettatori per il gioco condotto al Grande fratello vip 6 insieme alle sorelle Lulùe in queste ore ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere