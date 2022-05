Advertising

donvimar : Bolt e Jacobs mi fanno un baffo!!!! - IfaBonetto : @paolopatrito @jacopoformia @CorriereG Mmmm… ci può essere un tifoso che preferisce un record di Bolt non venga bat… - sarettacm99 : @SEMPREFMILAN @JoviAcm2 l'uomo che prima di jacobs era il più veloce, sir usain bolt - giacomodiecitod : RT @Doc_neroblu1908: @europa_inter @MariaNerazzurra @marifcinter Pensa che coglioni che siamo a provare a fate gol giocando a calcio...il p… - Doc_neroblu1908 : @europa_inter @MariaNerazzurra @marifcinter Pensa che coglioni che siamo a provare a fate gol giocando a calcio...i… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dall'estate 2021, Marcell, Marcellino pane e vino!, è una icona nazionale. Ha vinto l'oro olimpico sui 100 metri. E poi anche con la staffetta veloce. Di colpo, la sua vita è cambiata. Per ...... abbiamo già detto degli impegni di Marcelle Filippo Tortu; sarà comunque un evento molto ... favorito anche dalla clamorosa falsa partenza del connazionale Usain. Il primato stagionale sui ... Jacobs: Bolt mi ha scritto, lo invito a Parigi. "Rivedrò papà al mio matrimonio" L’oro olimpico dei 100 metri: al mito Usain voglio chiedere come si fa a vincere con una scarpa slacciata. "Mio padre non l’ho ancora incontrato, ma ha detto che verrà alle nozze con la sua famiglia a ...L’oro olimpico dei 100 metri: al mito Usain voglio chiedere come si fa a vincere con una scarpa slacciata "Mio padre non l’ho ancora incontrato, ma ha detto che verrà alle nozze con la sua famiglia al ...