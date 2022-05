Italia sotto attacco russo | ecco chi vogliono a palazzo Chigi gli agenti segreti del Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) L'degli hacker russi all': ne parliamo con Marta Federica Ottaviani. Corrispondente da Istanbul e Premio Fiuggi-Storia per un suo libro su Erdogan, che ha pubblicato a gennaio Brigate Russe. La guerra occulta deltra troll e hacker. «È un libro in cui ho voluto spiegare come è nata la guerra occulta, la guerra non lineare, e come si riconosce. Nelle conclusioni faccio un'amara riflessione su come si può operare per sconfiggerla. La guerra non lineare se la è inventata la Russia, ma la copieranno iani presto tutti. Quindi andiamo in un mondo dove sarà una delle armi principali». Lo scorso ottobre fu il rapporto annuale sulla difesa digitale della Microsoft a spiegare che stava la Russia dietro al 58% degli attacchi hacker contro governi stranieri. O oltre il 92% dell'attività russa rilevata era attribuita alla ...