Interrotta (e poi ripresa) Spezia-Napoli, scontri tra i tifosi (VIDEO) (Di domenica 22 maggio 2022) È stata Interrotta Spezia-Napoli sul risultato di 0-1 con gol di Politano (c'è stato poi il raddoppio di Zielinski, ora è 0-2). Ci sono stati scontri e lancio di oggetti e bastoni tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia. C'è stata anche qualche invasione di campo. Spalletti è andato sotto il settore ospiti per cercare di tranquillizzare i sostenitori azzurri, con lui anche Mertens e Insigne. Altri tifosi dello Spezia sono andati a parlare con Thiago Motta. Ricordiamo che la partita è priva di qualsiasi utilità. La partita è ripresa dopo circa un quarto d'ora.

