Interesse nazionale: nella Nato, nella Ue, mai con i nemici della democrazia (Di domenica 22 maggio 2022) Un grande (sic) Paese ha, comunque, in maniera lungimirante una sola politica estera condivisa fra governo e opposizione e, naturalmente, soprattutto all’interno del governo. Le più o meno acrobatiche prese di distanza diversamente effettuate da Conte e da Salvini sono deplorevoli. Altrettanto deplorevoli sono le dichiarazioni intrinsecamente pro Putin di Silvio Berlusconi: dal sen sfuggite poi capovolte e, poiché personalmente sono un commentatore sobrio e austero, non mi chiederò cos’altro sta nel sen di Berlusconi. La politica estera di un paese, più o meno grande, deve, come scrisse e argomentò il tedesco Hans Morgenthau (1904-1980), esule negli Usa, uno dei maggiori studiosi di sempre di Relazioni internazionali, costantemente ispirarsi all’Interesse nazionale. Naturalmente, quell’Interesse deve essere definito chiaramente, ... Leggi su formiche (Di domenica 22 maggio 2022) Un grande (sic) Paese ha, comunque, in maniera lungimirante una sola politica estera condivisa fra governo e opposizione e, naturalmente, soprattutto all’interno del governo. Le più o meno acrobatiche prese di distanza diversamente effettuate da Conte e da Salvini sono deplorevoli. Altrettanto deplorevoli sono le dichiarazioni intrinsecamente pro Putin di Silvio Berlusconi: dal sen sfuggite poi capovolte e, poiché personalmente sono un commentatore sobrio e austero, non mi chiederò cos’altro sta nel sen di Berlusconi. La politica estera di un paese, più o meno grande, deve, come scrisse e argomentò il tedesco Hans Morgenthau (1904-1980), esule negli Usa, uno dei maggiori studiosi di sempre di Relazioni internazionali, costantemente ispirarsi all’. Naturalmente, quell’deve essere definito chiaramente, ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? I 53 convocati di #Mancini per i tre giorni di lavoro a Coverciano La notizia e il programma ????… - borghi_claudio : Parole che sono ossigeno. Difendere l'interesse nazionale, contrastare l'Europa se vuole che l'Italia smetta di ess… - matteosalvinimi : #Salvini: Pace significa Lavoro. Bene l'aiuto ai popoli vicini in difficoltà. Abbiamo il dovere di salvaguardare an… - formichenews : Interesse nazionale: nella #Nato, nella #Ue, mai con i nemici della democrazia. ??Il commento del prof. Gianfranco… - ContiNicola_ : @MauroGiubileo @il_latinista Non credo che sia nell’interesse nazionale affrontare una guerra che, nella peggiore d… -