Inter - Sampdoria, le pagelle: Audero 7, è decisivo. Correa dà spettacolo, 7,5 (Di domenica 22 maggio 2022) Inoperoso per oltre un'ora, è bravo a respingere su Augello a partita ormai chiusa. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Inoperoso per oltre un'ora, è bravo a respingere su Augello a partita ormai chiusa. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

FcInterNewsit : I giocatori, in lacrime, non hanno voluto lasciare San Siro per diversi minuti dopo il fischio finale di Inter-Samp… - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro al termine di #InterSampdoria ?? - rtl1025 : ??? Il #Milan vince lo #Scudetto. La squadra di Stefano #Pioli si laurea campione d'Italia 2021-22 trionfando 3-0 i… - FutbolCenter_ : #SerieA Fecha 38 Spezia 0-3 Napoli (Politano, Zielinski, Demme) Inter 3-0 Sampdoria (Perisic, Correa x2) Sassuol… - CorkScrew12 : RT @delinquentweet: La Serie A 2022-23: Milan Inter Napoli Juventus Lazio Roma Fiorentina Atalanta Verona Torino Sassuolo Udinese Bolog… -