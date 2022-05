Inter-Sampdoria, Inzaghi: “Orgoglioso di questo gruppo” (Di domenica 22 maggio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 3 a 0 contro la Sampdoria, e valevole per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Quale sentimento prevale? “Penso orgoglio. L’applauso finale dello stadio e come ci hanno accolti all’arrivo… tutto molto bello. Complimenti al gurppo per l’ottima stagione che poteva essere straordinaria con lo scudetto. Complimenti al Milan per gli 86 punti, ma anche a noi che ne abbiamo fatti 84. Sono Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto grandi cose. Come il Milan”. Cosa ha avuto ... Leggi su intermagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Simonenel post partita di, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 3 a 0 contro la, e valevole per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Quale sentimento prevale? “Penso orgoglio. L’applauso finale dello stadio e come ci hanno accolti all’arrivo… tutto molto bello. Complimenti al gurppo per l’ottima stagione che poteva essere straordinaria con lo scudetto. Complimenti al Milan per gli 86 punti, ma anche a noi che ne abbiamo fatti 84. Sonodi, abbiamo fatto grandi cose. Come il Milan”. Cosa ha avuto ...

