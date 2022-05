Inter-Samp 3-0, nerazzurri secondi in campionato (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’Inter ci ha creduto per circa un quarto d’ora; poi il primo gol odierno di Olivier Giroud ha spento presto qualsiasi entusiasmo. Il 3-0 del Milan al termine del primo tempo sul campo del Mapei Stadium ha inevitabilmente ribaltato gli umori di San Siro ma la squadra di Inzaghi ha voluto chiudere nel migliore dei modi il campionato: contro la Sampdoria è finita 3-0, grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Perisic, un ultimo acuto prima di chiudere una stagione in cui sono arrivate le vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia. I nerazzurri non sono venuti meno ai propri obblighi sin dai primi minuti di gioco, a partire dalla conclusione dalla distanza di Calhanoglu dopo 8?. Nella prima frazione ci ha provato più volte anche Lautaro Martinez, trovando davanti a sè un ottimo Audero. Le reti del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’ci ha creduto per circa un quarto d’ora; poi il primo gol odierno di Olivier Giroud ha spento presto qualsiasi entusiasmo. Il 3-0 del Milan al termine del primo tempo sul campo del Mapei Stadium ha inevitabilmente ribaltato gli umori di San Siro ma la squadra di Inzaghi ha voluto chiudere nel migliore dei modi il: contro ladoria è finita 3-0, grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Perisic, un ultimo acuto prima di chiudere una stagione in cui sono arrivate le vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia. Inon sono venuti meno ai propri obblighi sin dai primi minuti di gioco, a partire dalla conclusione dalla distanza di Calhanoglu dopo 8?. Nella prima frazione ci ha provato più volte anche Lautaro Martinez, trovando davanti a sè un ottimo Audero. Le reti del ...

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Inter : ?? | SAMIR 77'- Ci prova la Samp ma #Handanovic chiude lo specchio nerazzurro ?? #InterSampdoria 3?? - 0?? #FORZAINTER ???? - SPalermo91 : RT @corradone91: 2010/11 #CoppaItalia all'#Inter #Juventus zeru tituli Scudetto #Milan #Napoli terzo Una genovese (#Samp) va in #SerieB.… - CDonisi : @Invictus1664 @95Clydebarrow @rudisubbuteo @SassuoloUS Sassuolo 53% possesso palla contro il 47% del Milan - Sassuo… -