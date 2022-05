Inter | Marotta | «Nei tre anni siamo stati i migliori Futuro? Vogliamo essere ambiziosi»

(Di domenica 22 maggio 2022) Beppe, dirigente dell’, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN Beppe, dirigente dell’, ha parlato al termine della partita contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: DELUSIONE – «Ringraziamo tutto il management e il pubblico, abbiamo registrato un milione e 200mila affluenze a San Siro. Con orgoglio nel triennioper risultati e raggiungimento di obiettivi.un club forte e sappiamo che potremo dare tante altre soddisfazioni. Ringraziamo anche i giocatori per il valore e l’attaccamento, così come al tecnico che si è dimostrato giovane e di valore. Quando si arriva primi lo si merita e faccio i complimenti al Milan, ma se analizziamo il ...

