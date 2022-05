Insulti razzisti a steward durante Lazio-Verona, Di Maio: “Vigliacchi” (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA – “C’è chi lo chiama tifo e li definisce tifosi. No, gli autori di questi Insulti razzisti, rivolti a un ragazzo a bordo campo allo stadio Olimpico, sono solo Vigliacchi. Vigliacchi, ecco cosa siete. In Italia non c’è spazio per queste discriminazioni e per quest’odio. Non è tollerabile alcuna forma di razzismo, serve la ferma condanna di tutti, senza esitazioni. Massima solidarietà. Lo sport, il calcio, è un’altra cosa!”. Lo afferma su Facebook il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, dopo gli Insulti razzisti a uno steward durante la partita di Serie A tra Lazio e Verona. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022) ROMA – “C’è chi lo chiama tifo e li definisce tifosi. No, gli autori di questi, rivolti a un ragazzo a bordo campo allo stadio Olimpico, sono solo, ecco cosa siete. In Italia non c’è spazio per queste discriminazioni e per quest’odio. Non è tollerabile alcuna forma di razzismo, serve la ferma condanna di tutti, senza esitazioni. Massima solidarietà. Lo sport, il calcio, è un’altra cosa!”. Lo afferma su Facebook il ministro degli esteri, Luigi Di, dopo glia unola partita di Serie A tra. L'articolo L'Opinionista.

