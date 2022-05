INPS, occhio alle truffe: il messaggio che rischia di svuotarvi le tasche (Di domenica 22 maggio 2022) Ancora una truffa informatica che riguarda l’INPS, il noto istituto di previdenza sociale a cui si affidano milioni di italiani Ogni anno milioni di italiani si rivolgono all’INPS per diverse questioni, relative ai propri patrimoni o alla futura pensione. L’istituto di previdenza sociale è un punto di riferimento in tal senso per i cittadini. Il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Ancora una truffa informatica che riguarda l’, il noto istituto di previdenza sociale a cui si affidano milioni di italiani Ogni anno milioni di italiani si rivolgono all’per diverse questioni, relative ai propri patrimoni o alla futura pensione. L’istituto di previdenza sociale è un punto di riferimento in tal senso per i cittadini. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

marcocarezzano : @elerub11 Ricordo benissimo quando Di Maio impose all'INPS di chiudere un occhio sul controllo dei requisiti perché… - MdC22VLXX : @QRepubblica @il_cappellini Non infierite su Cappellini, per cortesia! Scrive per un giornale 'destinato' alla chiu… - occhio_notizie : Tutto quello che c'è da sapere sul #bonuspsicologo - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Quando arriva Assegno unico su Reddito cittadinanza maggio 2022: data - L'Oc… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - San Nicola la Strada, aperta maxi voragine in via Leonardo da Vinci - L'Occh… -