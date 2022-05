(Di domenica 22 maggio 2022) Latra idello Spezia e quelli del Napoli ha in qualche modo coinvolto anche i calciatori., ad esempio, è intervenuto per cercare di sedare gli animi. Per circa dieci minuti l’ultima partita di campionato tra Spezia e Napoli è rimasta sospesa e non per circostanze dipese dai calciatori. È avvenuto uno scontro Questo articololatra idiè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... partendo dalla fascia destra e seminando svariati avversari, esplode in un sinistro... TopPerformance degna di nota per Kalidou: attento e preciso in quasi tutte le ......ma la sua ultima partita aumenta forse il rammarico per quei punti persi in manierache ... A passare in vantaggio proprio gli azzurri al quarto minuto con Politano, su assist di. ... Incredibile Koulibaly: ferma la rissa tra i tifosi e rischia di farsi male | VIDEO Il sogno di Massimiliano Allegri sarebbe il difensore centrale del Napoli, finito però nel mirino del Barcellona ...Il Napoli affronta in trasferta lo Spezia nell’ultimo turno di campionato. Queste le parole del tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa raccolte da CalcioNapoli24. GHOULAM – “Domani sarà il cap ...