Advertising

infoitinterno : Incidente choc: perde il controllo della Harley Davidson e investe tre pedoni, morto il motociclista e un 19en - leggoit : #incidente choc: perde il controllo della Harley Davidson e investe tre pedoni, morto il motociclista e un 19enne - fm347153 : RT @Libero_official: Al momento è indagata la proprietaria dell'auto che a #L'Aquila ha travolto i bambini in un giardino dell'asilo. Ma fo… - infoitinterno : Incidente choc a Muravera: quattro persone ferite, chiusi sette km della statale 125 - LoredanaNavarra : RT @Libero_official: Al momento è indagata la proprietaria dell'auto che a #L'Aquila ha travolto i bambini in un giardino dell'asilo. Ma fo… -

leggo.it

L'è avvenuto in via Nazario Sauro. In base a una prima ricostruzione ora al vaglio delle forze dell'ordine, il 54enne avrebbe perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata, ......sera siamo corsi subito in ospedale ma era ancora sottoe non ha saputo dirci nulla. Questa mattina (ieri per chi legge ndr) siamo tornati a trovarlo, gli abbiamo comunicato che nell'... Incidente choc: perde il controllo della Harley Davidson e investe tre pedoni, morto il motociclista e un 19en E' di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco, in cui una moto ha investito tre ...È di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco, in cui una moto ...