Inaugurata in questura parete scultorea raffigurante Falcone | Borsellino e gli agenti di scorta

E' stata Inaugurata questo pomeriggio presso la questura la parete scultorea raffigurante i magistrati Falcone e Borsellino in occasione del trentennale della strage di Capaci. L'opera realizzata dal maestro Nicolò Giuliano è stata realizzata da un pannello in pietra lavica e posti a protezione dei magistrati sono raffigurati gli agenti di scorta in una posa simbolica frutto di un'interpretazione dell'artista che raffigura il mare e il crepuscolo. Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, presente all'inaugurazione, ha dichiarato: "E' stato un onore prendere parte a questo momento storico in cui il nostro maestro Nicolò Giuliano ha rappresentato i valori della giustizia, libertà e legalità".

