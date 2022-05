In marcia per la Legalità a Vittoria (Di domenica 22 maggio 2022) Vittoria – L’ICS Caruano di Vittoria in marcia per la Legalità. In occasione della ricorrenza del trentesimo anniversario della Strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, l’IC “G. Caruano” li ricorda con la manifestazione “Insieme per la Legalità” che si svolgerà lunedì 23 maggio 2022 a partire dalle ore 10.Saranno presenti alla marcia della Legalità la dirigente scolastica del Caruano prof.ssa Angela Fisichella; gli studenti; il sindaco On. Francesco Aiello; il provveditore dott.ssa Viviana Assenza; la prof.ssa Chiaramonte di Cittadinanza Attiva; il presidente del Kiwanis club di Vittoria dott. Mario Buccè; il luogotenente Governatore Kiwanis Divisione 3; dott. Carlo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 22 maggio 2022)– L’ICS Caruano diinper la. In occasione della ricorrenza del trentesimo anniversario della Strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, l’IC “G. Caruano” li ricorda con la manifestazione “Insieme per la” che si svolgerà lunedì 23 maggio 2022 a partire dalle ore 10.Saranno presenti alladellala dirigente scolastica del Caruano prof.ssa Angela Fisichella; gli studenti; il sindaco On. Francesco Aiello; il provveditore dott.ssa Viviana Assenza; la prof.ssa Chiaramonte di Cittadinanza Attiva; il presidente del Kiwanis club didott. Mario Buccè; il luogotenente Governatore Kiwanis Divisione 3; dott. Carlo ...

