Il soldato della Azov scappato dalla Azovstal prima della resa | «I miei compagni ora sotto tortura | torno per vendicarli»

(Di domenica 22 maggio 2022) È tornato in Ucraina per «vendicare idell’», racconta uno dei combattenti del battaglione di volontari ucraini intervistato da Marta Serafini sul CorriereSera che lo ha incontrato a Zaporizhzhia a pochi giornidell’acciaieria distal. Secondo il ventenne Robert K., da quando i soldati ucraini sono stati fatti prigionieri dall’esercito russo hanno subito torture indicibili. Mostrando una foto di gruppo nel suo telefono, ilracconta: «Lui ora lo stannondo e gli stanno strappando le unghie. Lui invece è morto. Lui è tornato come me. Di lui invece ho perso traccia da un mese. A lui invece hanno sparato cinque proiettili nella gamba». La fuga per la ...

Mostrando una foto di gruppo nel suo telefono, il soldato racconta: «Lui ora lo stanno torturando e gli stanno strappando le unghie. Ora però dice di voler «tornare a combattere e vendicare i miei com ...