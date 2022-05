Il Porto vince anche la coppa, sconfitto il Tondela (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo la vittoria del campionato, il Porto vince anche la coppa del Portogallo battendo in finale il Tondela con il punteggio di 3-1. Doppietta... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo la vittoria del campionato, illadelgallo battendo in finale ilcon il punteggio di 3-1. Doppietta...

Advertising

lanuovariviera : Il Porto d'Ascoli perde in casa. Al Riviera vince il Fano per 2 a 1 - Malehdivivere : Braga (o Gil Vicente, se il Porto vince la Coppa del Portogallo) Twente (Olanda) Anderlecht (Belgio) Austria Vienna… - sognavoroma2 : Sogno che il Real Madrid vince la finale di Champions League allo Stade de France e al momento di alzare la coppa,… - fulviodiblasio : RT @PortOfVenice: #Contest ?? #BreakbulkEurope And the winner is....?? Il #PortodiChioggia! Che vince tra i 4 case history di movimentazione… - sport_viterbo : IL GIRO. A CUNEO NON VA IN PORTO LA FUGA, IN VOLATA VINCE DEMARE -