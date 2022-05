Il popolo Milan emigra a Sassuolo: il Mapei Stadium sarà rossonero (Di domenica 22 maggio 2022) in occasione della gara interna con gli emiliani Come scrive La Gazzetta dello Sport saranno diciottomila i tifosi del Milan che invaderanno il Mapei Stadium per la gara col Sassuolo. Oggi lo stadio neroverde sarà quasi interamente rossonero: la quota di casa minima, e tra i duemilacento tifosi abbonati di casa c’è chi, potendo sfruttare una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un biglietto agli ospiti. Dei diciottomila Milanisti faranno parte anche Paul e Gordon Singer, entrambi attesi in tribuna. Per il fondatore e presidente di Elliott sarà la prima volta al seguito della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) in occasione della gara interna con gli emiliani Come scrive La Gazzetta dello Sport saranno diciottomila i tifosi delche invaderanno ilper la gara col. Oggi lo stadio neroverdequasi interamente: la quota di casa minima, e tra i duemilacento tifosi abbonati di casa c’è chi, potendo sfruttare una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un biglietto agli ospiti. Dei diciottomilaisti faranno parte anche Paul e Gordon Singer, entrambi attesi in tribuna. Per il fondatore e presidente di Elliottla prima volta al seguito della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

charlielittledo : @Catiaasroma A Milano la squadra della città e del popolo è il Milan. Casomai sono gli interisti ad essere simil-la… - sportli26181512 : Bennacer pronto per la sfida contro il Sassuolo: 'Per la storia, per il popolo rossonero': C'è attesa per Sassuolo-… - TOSADORIDANIELA : RT @Marcoesp70: Buongiorno Popolo ???? È arrivato il giorno che sognavamo da tantissimi anni! Ma quanta tensione! ?? Ieri ho visto un Mister… - TeoBellan : Esattamente sei anni fa dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. I tifosi del Milan hanno dovuto s… - clodio18 : RT @Marcoesp70: Buongiorno Popolo ???? È arrivato il giorno che sognavamo da tantissimi anni! Ma quanta tensione! ?? Ieri ho visto un Mister… -