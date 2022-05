(Di domenica 22 maggio 2022) Guerra in Ucraina , la soluzione è molto lontana. Le posizioni occidentali non sono accettabili per lae questo porterà al prosieguo della guerra. Ne è certo Dmitrij Suslov , direttore del ...

Advertising

globalistIT : - andy_reds : RT @francofontana43: “Le chances di fermarsi al Donbass si sono ridotte. Quelle di un lungo conflitto sono fortemente aumentate”. Lo dice D… - AlexPetite8 : RT @francofontana43: “Le chances di fermarsi al Donbass si sono ridotte. Quelle di un lungo conflitto sono fortemente aumentate”. Lo dice D… - MichelaRoi : RT @armanduplessis: Dice Suslov, politologo vicino al Cremlino, che 'se la posizione occidentale è questa non ci può essere accordo. Ciò si… - ValerioMinnella : RT @francofontana43: “Le chances di fermarsi al Donbass si sono ridotte. Quelle di un lungo conflitto sono fortemente aumentate”. Lo dice D… -

Globalist.it

Ne è certo Dmitrij Suslov , direttore del Centro studi europei e internazionali alla Scuola superiore di Economia di Mosca,al Cremlino, che in un'intervista al Corriere della Sera ...... queste le parole di Dmitrij Suslov , direttore del Centro studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca, ritenutoal Cremlino. Oggi, 22 maggio, ha rilasciato ... Il politologo vicino a Putin: “La Russia pronta ad attaccare Odessa e prendersi il mar Nero” Dmitrij Suslov, direttore del Centro studi europei e internazionali alla Scuola superiore di Economia di Mosca: "L'Occidente vuole una sconfitta russa. E non è disposto a sottoscrivere un accordo per ...I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come ri ...