Il Paris Saint-Germain conferma Mbappé e licenzia il direttore sportivo Leonardo (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Una piano di rilancio costruito attorno al suo attaccante simbolo, Kylian Mbappé: appena terminata la deludente stagione con la vittoria interna in goleada 5-0 sul Metz, il Paris Saint-Germain ha avviato una piccola rivoluzione facendo rotolare le prime teste con il licenziamento del direttore sportivo, Leonardo. La novità più importante è la conferma a sorpresa del 23enne bomber francese che sembrava destinato a trasferirsi al Real Madrid. Mbappé ha prolungato con un nuovo triennale (si parla di 300 milioni alla firma più altri 50 netti a stagione), forse anche per le pressioni del governo francese che voleva che la sua stella continuasse a brillare sotto la Torre Eiffel in vista delle Olimpiadi del 2024 a Parigi. La Liga ... Leggi su agi (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Una piano di rilancio costruito attorno al suo attaccante simbolo, Kylian: appena terminata la deludente stagione con la vittoria interna in goleada 5-0 sul Metz, ilha avviato una piccola rivoluzione facendo rotolare le prime teste con il licenziamento del. La novità più importante è laa sorpresa del 23enne bomber francese che sembrava destinato a trasferirsi al Real Madrid.ha prolungato con un nuovo triennale (si parla di 300 milioni alla firma più altri 50 netti a stagione), forse anche per le pressioni del governo francese che voleva che la sua stella continuasse a brillare sotto la Torre Eiffel in vista delle Olimpiadi del 2024 a Parigi. La Liga ...

GiovaAlbanese : Il Paris Saint Mbappé ha speso più di ogni altro club per comprare un calciatore già suo. Per tutto il resto c'è Mastercard. - Agenzia_Ansa : Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, è stato esonerato dal suo incarico #ANSA - CB_Ignoranza : “Ho sempre detto che questa era casa mia, continuerò al Paris Saint-Germain per vincere altri titoli insieme”. Con… - FabioFe52587896 : Gana Gueye – centrocampista del Paris Saint-Germain – ha detto no al giorno di solidarietà Lgbt ?????????? - andrestufano10 : RT @GiovaAlbanese: Il Paris Saint Mbappé ha speso più di ogni altro club per comprare un calciatore già suo. Per tutto il resto c'è Masterc… -