Il Papa ringrazia i manifestanti di “Scegliamo la vita”: “Non fate tacere la voce della coscienza” (Di domenica 22 maggio 2022) «Vi ringrazio per il vostro impegno per la vita e in difesa dell’obiezione di coscienza il cui esercizio si tenta spesso di limitare”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro, salutando i partecipanti alla manifestazione ‘Scegliamo la vita’. “La vita è un dono di dio, è sempre sacra e inviolabile e non possiamo far tacere la voce della coscienza», ha ammonito. «Negli ultimi anni – ha sottolineato Francesco – c’è stato un mutamento della mentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione che possiamo scegliere di manipolare, di far nascere o morire a nostro piacimento come esito esclusivo di una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 maggio 2022) «Vi ringrazio per il vostro impegno per lae in difesa dell’obiezione diil cui esercizio si tenta spesso di limitare”. Lo ha dettoFrancesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro, salutando i partecipanti alla manifestazione ‘la’. “Laè un dono di dio, è sempre sacra e inviolabile e non possiamo farla», ha ammonito. «Negli ultimi anni – ha sottolineato Francesco – c’è stato un mutamentomentalità comune e oggi siamo sempre più portati a pensare che lasia un bene a nostra totale disposizione che possiamo scegliere di manipolare, di far nascere o morire a nostro piacimento come esito esclusivo di una ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Papa ringrazia i manifestanti di “Scegliamo la vita”: “Non fate tacere la voce della coscienza”… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Aborto, papa Francesco ringrazia Pro Life in difesa dell'obiezione di coscienza. 'Vita sacra e inviolabile' - iRonnykant : RT @repubblica: Aborto, papa Francesco ringrazia Pro Life in difesa dell'obiezione di coscienza. 'Vita sacra e inviolabile' - fisco24_info : Papa: pace possibile,cristiani sappiano disinnescare contese: 'La vita è sacra', e ringrazia la manifestazione pro… - alfonsocanedo : RT @repubblica: Aborto, papa Francesco ringrazia Pro Life in difesa dell'obiezione di coscienza. 'Vita sacra e inviolabile' -