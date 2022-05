Il nuovo romanzo di Mauro Valentini “Cesare”: l’intervista all’autore (Di domenica 22 maggio 2022) Avevamo imparato a conoscerlo come scrittore di storie vere. I suoi libri precedenti, 5, parlavano di misteri, di giustizie non compiute, di colpevoli non trovati o semplicemente non condannati. Tra questi Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini, scritto con Marina Conte, tra i primi dieci libri più venduti in Italia nel 2020. Poi, improvvisamente, lo scorso anno, il cambio di rotta. Mauro Valentini aveva deciso di dire basta. Lo sforzo emotivo che metteva nello scrivere di persone che avevano perso la vita tragicamente, del dolore straziante dei familiari, era davvero tanto. C’era bisogno di uno stacco. Il primo romanzo di Mauro Valentini: Tyson La fantasia aveva bisogno di galoppare. Ed è nato Tyson. Il suo primo romanzo, accolto con successo dal pubblico e dalla critica. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Avevamo imparato a conoscerlo come scrittore di storie vere. I suoi libri precedenti, 5, parlavano di misteri, di giustizie non compiute, di colpevoli non trovati o semplicemente non condannati. Tra questi Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini, scritto con Marina Conte, tra i primi dieci libri più venduti in Italia nel 2020. Poi, improvvisamente, lo scorso anno, il cambio di rotta.aveva deciso di dire basta. Lo sforzo emotivo che metteva nello scrivere di persone che avevano perso la vita tragicamente, del dolore straziante dei familiari, era davvero tanto. C’era bisogno di uno stacco. Il primodi: Tyson La fantasia aveva bisogno di galoppare. Ed è nato Tyson. Il suo primo, accolto con successo dal pubblico e dalla critica. ...

