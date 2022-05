Il negoziatore russo nega l’apertura allo scambio di prigionieri tra Medvedchuk e i soldati di Azov: «Sono banditi da processare» (Di domenica 22 maggio 2022) Dietrofront del deputato della Duma Leonid Slutsky sull’ipotesi di scambio di prigionieri tra i combattenti ucraini del battaglione Azov e l’oligarca filorusso Medvedchuk. Il negoziatore russo, capo della Commissione Esteri della Duma, ha negato su Telegram di aver mai aperto all’ipotesi di scambio, dando la colpa ai media di aver citato le sue dichiarazioni fuori contesto. Citato dall’agenzia russa Tass, Slutsky ha chiarito: «La mia opinione non è cambiata: non ci dovrebbe essere uno scambio con i combattenti dell’Azov, che Sono banditi nella Federazione russa, ed il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale». L’agenzia Interfax aveva citato le ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Dietrofront del deputato della Duma Leonid Slutsky sull’ipotesi diditra i combattenti ucraini del battaglionee l’oligarca filo. Il, capo della Commissione Esteri della Duma, hato su Telegram di aver mai aperto all’ipotesi di, dando la colpa ai media di aver citato le sue dichiarazioni fuori contesto. Citato dall’agenzia russa Tass, Slutsky ha chiarito: «La mia opinione non è cambiata: non ci dovrebbe essere unocon i combattenti dell’, chenella Federazione russa, ed il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale». L’agenzia Interfax aveva citato le ...

