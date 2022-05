Il Napoli celebra Ghoulam: un esempio di etica e professionalità in un calcio spesso privo di valori morali (Di domenica 22 maggio 2022) Il Napoli celebra Faouzi Ghoulam, che oggi, alla sua ultima partita in azzurro contro lo Spezia, ha indossato la fascia di capitano. Spalletti ha voluto regalargli il giusto tributo dopo anni importanti in squadra. Nel commento pubblicato sul sito per la vittoria in trasferta al Picco, il club scrive a proposito: “Il capitano di giornata è Faouzi Ghoulam, un riconoscimento all’uomo e al calciatore, uno di quei esempi di etica e professionalità che impreziosiscono un mondo del calcio troppo spesso svilito e svuotato di valori morali”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) IlFaouzi, che oggi, alla sua ultima partita in azzurro contro lo Spezia, ha indossato la fascia di capitano. Spalletti ha voluto regalargli il giusto tributo dopo anni importanti in squadra. Nel commento pubblicato sul sito per la vittoria in trasferta al Picco, il club scrive a proposito: “Il capitano di giornata è Faouzi, un riconoscimento all’uomo e al calciatore, uno di quei esempi diche impreziosiscono un mondo deltropposvilito e svuotato di”. L'articolo ilsta.

