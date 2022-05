Il Monza vola in finale dei playoff di Serie B: il Brescia eliminato a testa alta (Di domenica 22 maggio 2022) Il Monza raggiunge il Pisa nella finale dei playoff di Serie B. Si è conclusa anche la seconda semifinale, la squadra del presidente Berlusconi è riuscita a confermare il vantaggio della gara d’andata contro il Brescia (1-2). La partita di ritorno non è stata per nulla banale, le Rondinelle sono infatti passate in vantaggio con un gol di Tramoni. Il Monza attacca e gli sforzi hanno portato i frutti al 70? con il gol realizzato da Mancuso. Finisce 2-1, con gol nel finale di D’Alessandro. E’ grande festa al fischio finale: il Monza è vicinissimo ad un risultato storico. Di fronte un’altra sorpresa, il Pisa protagonista anche nell’arco della stagione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilraggiunge il Pisa nelladeidiB. Si è conclusa anche la seconda semi, la squadra del presidente Berlusconi è riuscita a confermare il vantaggio della gara d’andata contro il(1-2). La partita di ritorno non è stata per nulla banale, le Rondinelle sono infatti passate in vantaggio con un gol di Tramoni. Ilattacca e gli sforzi hanno portato i frutti al 70? con il gol realizzato da Mancuso. Finisce 2-1, con gol neldi D’Alessandro. E’ grande festa al fischio: ilè vicinissimo ad un risultato storico. Di fronte un’altra sorpresa, il Pisa protagonista anche nell’arco della stagione. L'articolo CalcioWeb.

