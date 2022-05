Il Monza rimonta il Brescia: si giocherà la serie A contro il Pisa (Di domenica 22 maggio 2022) Sarà il Monza ad affrontare il Pisa nella finale dei playoff di serie B. Giornata indimenticabile per Berlusconi e Galliani che, poche ore dopo lo scudetto vinto dal Milan, possono festeggiare anche ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Sarà ilad affrontare ilnella finale dei playoff diB. Giornata indimenticabile per Berlusconi e Galliani che, poche ore dopo lo scudetto vinto dal Milan, possono festeggiare anche ...

Advertising

CorriereQ : Serie B, il Monza batte il Brescia in rimonta e vola in finale - sportli26181512 : Il Monza rimonta il Brescia: si giocherà la serie A contro il Pisa: Il Monza rimonta il Brescia: si giocherà la ser… - RaiNews : Successo in rimonta dei brianzoli. Giovedì 26 l'andata della finale a Monza, domenica 29 il ritorno a campo inverti… - Luxgraph : Serie B, il Monza batte il Brescia in rimonta e vola in finale - serieB123 : Serie B, il Monza batte il Brescia in rimonta e vola in finale -