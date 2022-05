Advertising

rtl1025 : ?? 'Grazie #Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!': così il #Milan su Twitter ris… - sportface2016 : Il #Milan risponde al tweet nerazzurro: 'Avversari straordinari. Alla prossima stagione' - pbrex668 : RT @rtl1025: ?? 'Grazie #Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!': così il #Milan su Twitter risponde al po… - fant_chia_amor : RT @rtl1025: ?? 'Grazie #Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!': così il #Milan su Twitter risponde al po… - lellinara : RT @rtl1025: ?? 'Grazie #Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!': così il #Milan su Twitter risponde al po… -

Inter-News.it

Giornata indimenticabile per Berlusconi e Galliani che, poche ore dopo lo scudetto vinto dal, ... Lo schiaffo sveglia il Monza, che in un primo tempo vivacesubito con una conclusione da ...Ci sono anche tracce di Palermo nel trionfo del. Simon Kjaer, Stefano Pioli e Frederic ... il tecnico emiliano finisce subito nel mirino del trita - allenatori cheal nome di Maurizio ... Il Milan risponde all’Inter: «Avversari straordinari, alla prossima stagione» Dopo il tweet postato dall’Inter in cui c’era scritto: “Complimenti Milan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l’anno prossimo”. Il club rossonero ha risposto così ai cugini milanesi: ...E' un successo netto e meritato quello dei rossoneri, che già dopo il primo tempo si trovano in vantaggio di 3 gol, grazie alla doppietta di Giroud e al gol ...