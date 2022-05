(Di domenica 22 maggio 2022), al consueto orario delle 18, il festival Enoarmonie dell’Associazione Gaggia farà tappa in Comune di, nella piazzetta della chiesa di San Lorenzo di Brazzano: l’appuntamento rappresenterà un’eccezione rispetto al repertorio classico abitualmente proposto dalla rassegna, pur garantendo sempre un eccezionale livello qualitativo. LoPiñana, uno dei chitarristi flamenchi più acclamati a livello internazionale, “racconterà” con la sua chitarra, in una serata interamente dedicata alla Spagna, i diversi stili della tradizione flamenca. Con lui Miguel Ángel Orengo, alle percussioni. A collegare all’ascolto i vini selezionati dall’Enoteca regionale disarà Andrea Del Favero, tra i massimi esperti in regione di musica popolare, che vestirà ...

Advertising

udine20 : Il chitarrista spagnolo Carlos Pinana domenica 22 maggio a Cormons - -

Roberto Mattiussi - CafèTV24

... il progetto indie rock Lefrasiincompiutedielena, il duo hip hop La Malasorte, la giovane cantautrice Dalila, l'ironico cantautore Tuma, il duo r 'n' b Yorker, ile Producer Manu ...'Auguri principessa' scrive invece ilThomas Raggi sulla propria pagina social. Ma dal cirillico alloi messaggi di auguri arrivano per lui in tutte le lingue del mondo. Chissà ... TUTTI I “COLORI” DEL FLAMENCO: A CORMONS, DOMENICA 22 MAGGIO, L'ECCEZIONALE E AVANGUARDISTICO TALENTO DELLO SPAGNOLO CARLOS PIÑANA – CafeTV24 Franco Simone è un cantautore italiano, soprannominato “il poeta con la chitarra“. Nato ad Acquarica del Capo ... Le sue canzone, incise in spagnolo, hanno avuto un grande successo anche in America ...Sabato 14 maggio 2022 alle ore 20:45 presso la Sala Grande del Castello del Buonconsiglio di Trento si esibirà Pietro Locatto con la sua chitarra classica.