Il Cagliari pareggia a Venezia e la Salernitana si salva nonostante la sconfitta con l' Udinese

AGI - La Salernitana perde pesantemente 4-0 contro l'Udinese, ma si salva in maniera clamorosa grazie allo 0-0 maturato tra Venezia e Cagliari, che condanna i sardi alla Serie B. La sconfitta forse più brutta ma allo stesso tempo più dolce per la squadra di Nicola, che a distanza di cinque anni dal miracolo Crotone, riesce in un'altra impresa salvezza. All'Arechi i bianconeri si prendono l'ultimo successo stagionale grazie alle reti di Deulofeu, Nestorovski, Udogie e Pereyra. I friulani partono con il piede pigiato sull'acceleratore e al 6' passano in vantaggio con Deulofeu, che indovina un destro da fuori area qualche istante dopo un primo tentativo terminato a lato di un soffio. Al 26' lo stesso spagnolo troverebbe anche la doppietta personale, se non fosse per una posizione

