Il Bangladesh conta i danni delle alluvioni | 60 morti e milioni di sfollati

Circa 60 morti e milioni di sfollati in Bangladesh a causa della piu' violenta alluvione nel Paese degli ultimi 20 anni. Le inondazioni sono frequenti nella pianura del Bangladesh e nel vicino nord - est dell'India, ma molti esperti affermano che i cambiamenti climatici ne stanno aumentando la frequenza, la ferocia e l'imprevedibilita'.