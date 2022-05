Il 70% degli alunni con disabilità cambierà docente di sostegno. Salvini: “Presenterò interrogazione urgente al ministro Bianchi” (Di domenica 22 maggio 2022) L'allarme lanciato dal quotidiano "La Repubblica", in merito alla notizia secondo cui il 70% degli alunni con disabilità cambierà insegnante di sostegno, ha avuto grande eco nell'ambito politico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) L'allarme lanciato dal quotidiano "La Repubblica", in merito alla notizia secondo cui il 70%coninsegnante di, ha avuto grande eco nell'ambito politico. L'articolo .

