I testi missilistici di Kim Jong-un non spaventano Biden | Siamo pronti a tutto

(Di domenica 22 maggio 2022) "preparati aciò che potrebbe fare la Corea del Nord. Abbiamo pensato a come risponderemmo a qualunque cosa possa fare. Quindi non sono preoccupato". Così il presidente americano Joeha risposto a una...

Advertising

... "Da inizio guerra 2mila attacchirussi" Nell'intervista il presidente ucraino ha ... Ie le immagini dell'inviato di Sky TG24 Jacopo Arbarello raccontano la quotidianità di chi è ...net , ha pubblicato altriche l' intelligence russa gli avrebbe mandato e che svelano ... potrebbero diventare il target di attacchie, al tempo stesso, Mosca metterebbe in moto il ...I media statali siriani hanno riferito che tre soldati siriani sono stati uccisi dopo che l'esercito israeliano ha bombardato obiettivi usando missili ...La Corea del Nord potrebbe effettuare nuovi test missilistici durante l’imminente visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Asia. Lo ha sottolineato il consigliere per la sicurezza nazion ...