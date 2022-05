Advertising

LaPercentuale : Comunicato stampa Vincitori e finalisti della VI edizione del Premio Piersanti Mattarella 2022 - LaPercentuale : Comunicato stampa Vincitori e finalisti della VI edizione del Premio Piersanti Mattarella 2022 - Cecilia93441366 : Carola, oggi a Verissimo citata come se fosse lì, presente tra i finalisti...il potere del talento, della sua belle… - CannalireMorena : RT @xsemprefamosa: Comunque che ridere questa non è la puntata dei finalisti è la puntata del “nominiamo carola” -

LA NAZIONE

... sempre più numerosi a questa festa della poesia " dice Giovanni Nuti, presidentecomitato Premio Prato Poesia ", donne e uomini che vegliano sul giardinomondo". Il Premio Prato Poesia nasce ...Serena Carella parla della maestra Celentano dopo Amici 21 Idi Amici 21 hanno popolato lo studio di Verissimo nella puntata21 maggio. Fianco a fianco, Serena Carella e Albe sono stati protagonisti di un'intervista in cui hanno ripercorso l'... I finalisti del Premio Prato Poesia "Vegliano sul giardino del mondo" "Serve poesia e coraggio per la cura della casa comune, bisogna difendere l’armonia della creazione...". Sono parole recenti di Papa Francesco. Parole di speranza in un mondo diviso e dolente. In ques ...Basta un gol al Pisa contro Benevento per assicurarsi l'accesso alla finale dei playoff di serie B e giocarsi il salto in A.