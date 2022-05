(Di domenica 22 maggio 2022) Finita nella bufera per le suesulle donne, l'imprenditrice assicura che è stato frainteso il senso di quanto dichiarato: "Provo a rispiegarlo bene..."

ilGiornale.it

Ospite di Porta a porta, su Rai uno, Elisabetta Franchi si difende così: "Ho calibrato male le parole". "Ho calibrato male le parole". Ora la Franchi corregge il tiro Finita nella bufera per le sue parole sulle donne, l'imprenditrice assicura che è stato frainteso il senso di quanto dichiarato: "Provo a rispiegarlo bene..."