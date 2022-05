Highlights Boston Celtics-Miami Heat 103-109 | playoff Nba 2021 2022 VIDEO

Advertising

SkySportNBA : Miami resiste e vince gara-3 anche senza Butler #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : Playoff NBA, Miami resiste alla rimonta di Boston e vince gara-3 anche senza Butler: Guidati dai 31 punti di Adebay… - infoitsport : VIDEO, Miami-Boston, gara-2 Playoff NBA: gli highlights della netta vittoria dei biancoverdi - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, Boston risponde a Miami e stravince gara-2: serie in parità #SKyNBA #NBA - SkySport : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, Boston risponde a Miami e stravince gara-2: serie in parità #SKyNBA #NBA -

Guidati dai 31 punti di Adebayo e dal ritorno in campo di Lowry, i Miami Heat resistono al tentativo di rimonta da - 26 deiCeltics e vincono gara - 3 anche senza Butler, uscito nel secondo tempo per un infiammazione al ginocchio. I padroni di casa arrivano fino al - 1 grazie ai 40 punti di Brown, ma pagano le 24 ...Gara 2, Miami Heat -Celtics 102 - 127: gliCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una ...Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, Miami resiste alla rimonta di Boston e vince gara-3 anche senza Butler ...I padroni di casa provano ad affidarsi al solito Butler (29 punti) ma trovano uno scarso apporto dal resto del quintetto titolare. Rientra Marcus Smart (24 punti) ed i frutti si vedono per la squadra ...