High School Musical: Disney+ rinnova per la 4a stagione la serie musical (Di domenica 22 maggio 2022) I ragazzi della East High sono alle prese con le prove della quarta stagione. Disney+ ha rinnovato High School musical: The musical: La serie. Ancora prima della première della terza stagione, prevista per il 27 luglio. Un doppio annuncio dalla Disney: la data della terza e la lavorazione della quarta stagione. Per quanto riguarda la messa in onda bisogna aspettare il 27 luglio. Per farlo Disney+ ha pubblicato una clip della stagione che mostra Corbin Bleu – membro del cast originale della trilogia cinematografica di High School musical – che appare come se stesso in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022) I ragazzi della Eastsono alle prese con le prove della quartahato: The: La. Ancora prima della première della terza, prevista per il 27 luglio. Un doppio annuncio dalla Disney: la data della terza e la lavorazione della quarta. Per quanto riguarda la messa in onda bisogna aspettare il 27 luglio. Per farloha pubblicato una clip dellache mostra Corbin Bleu – membro del cast originale della trilogia cinematografica di– che appare come se stesso in ...

