Heartstopper e altri film e serie queer sul diventare adulti da vedere assolutamente (Di domenica 22 maggio 2022) Heartstopper, la serie young adult di Netflix su uno studente gay che si innamora di uno dei ragazzi BNOC del rugby, ha risuonato in lungo e in largo per la sua visione romantica delle storie d'amore tra giovani queer. Alcuni si sono spinti a suggerire che si tratta di un'opera pionieristica per la sua spudorata schiettezza e purezza di cuore, ed è bello che una serie del genere abbia beneficiato di una piattaforma di massa - ma ci sono molti esempi simili che l'hanno preceduta, anche se spesso un po' più di nicchia o meno facilmente accessibili. Molti, oltre ai noti Call Me by Your Name o Moonlight. Al giorno d'oggi la distribuzione digitale permette di trovare quasi tutto in streaming, quindi i giorni in cui si doveva contrabbandare i DVD di Chiamatemi Boy George o Vite nascoste dalla biblioteca locale sono in gran ... Leggi su gqitalia (Di domenica 22 maggio 2022), layoung adult di Netflix su uno studente gay che si innamora di uno dei ragazzi BNOC del rugby, ha risuonato in lungo e in largo per la sua visione romantica delle storie d'amore tra giovani. Alcuni si sono spinti a suggerire che si tratta di un'opera pionieristica per la sua spudorata schiettezza e purezza di cuore, ed è bello che unadel genere abbia beneficiato di una piattaforma di massa - ma ci sono molti esempi simili che l'hanno preceduta, anche se spesso un po' più di nicchia o meno facilmente accessibili. Molti, oltre ai noti Call Me by Your Name o Moonlight. Al giorno d'oggi la distribuzione digitale permette di trovare quasi tutto in streaming, quindi i giorni in cui si doveva contrabbandare i DVD di Chiamatemi Boy George o Vite nascoste dalla biblioteca locale sono in gran ...

