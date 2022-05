Guerra, stop al gas in Finlandia / ecco le conseguenze per il nostro paese (Di domenica 22 maggio 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina non si sta combattendo solo con le armi. I coinvolgimenti sono su diversi piani, uno tra i quali riguarda le forniture di energia. Da ieri la fornitura di gas alla Finlandia è stata interrotta. ecco che cosa è successo, e le conseguenze per il nostro paese. Dal 24 febbraio, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 22 maggio 2022) Il conflitto tra Russia e Ucraina non si sta combattendo solo con le armi. I coinvolgimenti sono su diversi piani, uno tra i quali riguarda le forniture di energia. Da ieri la fornitura di gas allaè stata interrotta.che cosa è successo, e leper il. Dal 24 febbraio, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

