Guerra Russia-Ucraina | Zelensky a Davos | “Manteniamo l’unità | i russi la temono” Mosca | al via la ricostruzione di Mariupol I filorussi | “Processeremo i prigionieri dell’Azovtsal a Donetsk”

(Di domenica 22 maggio 2022) La fregata russa Makarov verso il Mar Nero. Londra: «Per ipiù morti in tre mesi che in tutta l’invasione dell’Afghanistan». Missili su Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Donbass e Sumy

Cita i rischi su inflazione e crescita economica, esacerbati dain Ucraina e sanzioni contro la. A fronte di questo quadro "mi attendo che gli acquisti netti di titoli della Bce ...Intanto però la borsa USA è ad un passo da quello che è definito un 'bear market' [Guest post] Cari amici, anche nella settimana appena trascorsa, è proseguita latraed Ucraina. I ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89 Uno dei problemi sorti in Russia con l'esplosione della guerra in Ucraina è rappresentato dagli attacchi informatici e dagli hacker. In base a quanto riportato da Reuters, durante un incontro tenutosi ...Vadim Shishimarin è stato condannato per aver ucciso un civile disarmato. Il capo dei negoziatori russi e assistente presidenziale Vladimir ...