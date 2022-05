Guerra Russia-Ucraina, Kiev: Severodonetsk sotto attacco, è la nuova Mariupol. Parigi gela gli ucraini: “Per l’ingresso nell’Ue ci vorranno 15-20 anni” (Di domenica 22 maggio 2022) Mosca ritratta sullo scambio di prigionieri con Medvedchuk. I russi continuano a bombardare Sumy e Chernihiv. Helsinki: possibili garanzie su Pkk per sbloccare il no turco alla Nato. A Kiev il presidente polacco Duda. Lukashenko va da Putin Leggi su lastampa (Di domenica 22 maggio 2022) Mosca ritratta sullo scambio di prigionieri con Medvedchuk. I russi continuano a bombardare Sumy e Chernihiv. Helsinki: possibili garanzie su Pkk per sbloccare il no turco alla Nato. Ail presidente polacco Duda. Lukashenko va da Putin

DavidPuente : 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina. D… - stanzaselvaggia : E mentre si dichiara guerra alla Russia a colpi di sanzioni farlocche si mandano i carabinieri a casa dei ragazzi d… - _arianna : La scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievic: “La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territ… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra. Se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina'. Quest… - hiboss_hiboss : RT @lettera_mosca: UCRAINA - Scontri intensi a Severodonetsk (video di fonte russa). #Donbass #guerra #Ucraina #Russia -