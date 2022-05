Guerra infinita rischio concreto. Un anno e poi il peggio: la previsione dell'esplosione violenta (Di domenica 22 maggio 2022) “Si rischia la Guerra infinita, un anno a bassa intensità, poi un'esplosione violenta”. La previsione catastrofica, arrivata in un'intervista al Corriere della Sera, Dmitrij Suslov, direttore del Centro studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca: “Le chance di fermarsi al Donbass si sono ridotte, quelle di un lungo conflitto sono fortemente aumentate. La Russia è ancora concentrata soprattutto sul Donbass. Il ritmo dell'avanzata non è così rapido come il Cremlino vorrebbe. Ci sono complicazioni che hanno molteplici motivi. In primo luogo, la leadership politica russa esita ad aumentare il livello delle truppe impegnate nella Guerra, che pure molti esperti ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) “Si rischia la, una bassa intensità, poi un'”. Lacatastrofica, arrivata in un'intervista al Corrierea Sera, Dmitrij Suslov, direttore del Centro studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca: “Le chance di fermarsi al Donbass si sono ridotte, quelle di un lungo conflitto sono fortemente aumentate. La Russia è ancora concentrata soprattutto sul Donbass. Il ritmo'avanzata non è così rapido come il Cremlino vorrebbe. Ci sono complicazioni che hmolteplici motivi. In primo luogo, la leadership politica russa esita ad aumentare il livelloe truppe impegnate nella, che pure molti esperti ...

