Gravina | «Indegno quel che è avvenuto a Spezia-Napoli | la risposta dev’essere forte»

(Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente della Figc Gabrieleha condannato gli incidenti tra i tifosi che hanno portato alla sospensione di una dozzina di minuti di. “lo che èoggi a Laè assolutamente, non ci possono essere giri di parole”. Queste le parole diall’Ansa. “Il calcio non può essere ostaggio di incivili e violenti: ladelle istituzioni deve esseree coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità”. L'articolo ilsta.

