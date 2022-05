GP Spagna, Formula 1: Leclerc appiedato dalla Ferrari, vince Verstappen (Di domenica 22 maggio 2022) Sfortuna galoppante per il Cavallino Rampante. Dopo aver dominato le giornate di venerdì e sabato prendendo, anche, una meravigliosa pole position al termine di un giro maestoso, Charles Leclerc ha dovuto alzare bandiera bianca sul più bello. Il monegasco è stato tradito dalla sua Ferrari che ha riscontrato un problema meccanico che lo ha costretto al ritiro immediato. Tutto questo mentre era il leader della corsa. Comodamente al comando, mentre George Russell e Max Verstappen battagliavano per il secondo posto. La vittoria del GP Spagna di Formula 1 è andata all’olandese (che ha patito problemi di DRS in diverse occasioni ed è andato nella ghiaia) che ha sfruttato la gentile concessione di Sergio Perez, compagno di squadra in Red Bull che conduceva le operazioni, per conquistare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Sfortuna galoppante per il Cavallino Rampante. Dopo aver dominato le giornate di venerdì e sabato prendendo, anche, una meravigliosa pole position al termine di un giro maestoso, Charlesha dovuto alzare bandiera bianca sul più bello. Il monegasco è stato traditosuache ha riscontrato un problema meccanico che lo ha costretto al ritiro immediato. Tutto questo mentre era il leader della corsa. Comodamente al comando, mentre George Russell e Maxbattagliavano per il secondo posto. La vittoria del GPdi1 è andata all’olandese (che ha patito problemi di DRS in diverse occasioni ed è andato nella ghiaia) che ha sfruttato la gentile concessione di Sergio Perez, compagno di squadra in Red Bull che conduceva le operazioni, per conquistare il ...

