GP Spagna: doppietta Red Bull con Verstappen vincitore e nuovo leader del mondiale. Ritirato Leclerc, Sainz quarto (Di domenica 22 maggio 2022) Charles Leclerc stava conducendo una vera e propria cavalcata solitaria sul circuito di Montmelò. Lui e la sua Ferrari erano nettamente superiori a tutti mentre la concorrenza, leggi Red Bull,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022) Charlesstava conducendo una vera e propria cavalcata solitaria sul circuito di Montmelò. Lui e la sua Ferrari erano nettamente superiori a tutti mentre la concorrenza, leggi Red,...

Advertising

SkySportF1 : ?? CHE GARA EMOZIONANTE ?? Doppietta Red Bull in Spagna ? Leclerc si ritira e fa 0 punti #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1… - cagliarilivemag : Doppietta Red Bull in Spagna, vince Verstappen davanti a Perez - Tele_Nicosia : Doppietta Red Bull in Spagna, vince Verstappen davanti a Perez - periodiciweb : F1 GP DI SPAGNA DOPPIETTA RED BULL - CorrNazionale : #Formula1: doppietta Red Bull al Gp di Spagna con #Verstappen e Perez. Sul podio anche Russell, ritiro a metà gara… -