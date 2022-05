Golf, PGA Championship: impresa Pereira, Woods si ritira per problemi al piede (Di domenica 22 maggio 2022) impresa di Mito Pereira. Il cileno è in testa al PGA Championship 2022 dopo il moving day, sotto par per il terzo giorno consecutivo e con un totale di 201 colpi. Staccati di tre colpi ci sono Zalatoris e Fitzpatrick, seguiti dall’americano Cameron Young (205). Scivola in 60esima posizione Francesco Molinari. Ad oscurare la grande gara di Pereira c’è il ritiro di Tiger Woods. “Ho dolore al piede. Faremo un po’ di lavoro e vedremo come va” ha detto il campione americano, alla sua seconda gara dopo l’incidente automobilistico di 15 giorni fa. Sullo score di Woods un birdie, sette bogey e un triplo bogey. Il 79 è il punteggio più alto mai marcato da lui in un PGA Championship (superato il 77 del 2011 ad Atlanta). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022)di Mito. Il cileno è in testa al PGA2022 dopo il moving day, sotto par per il terzo giorno consecutivo e con un totale di 201 colpi. Staccati di tre colpi ci sono Zalatoris e Fitzpatrick, seguiti dall’americano Cameron Young (205). Scivola in 60esima posizione Francesco Molinari. Ad oscurare la grande gara dic’è il ritiro di Tiger. “Ho dolore al. Faremo un po’ di lavoro e vedremo come va” ha detto il campione americano, alla sua seconda gara dopo l’incidente automobilistico di 15 giorni fa. Sullo score diun birdie, sette bogey e un triplo bogey. Il 79 è il punteggio più alto mai marcato da lui in un PGA(superato il 77 del 2011 ad Atlanta). SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Golf #PGAChampionship: impresa #Pereira, #Woods si ritira per problemi al piede - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga… - muttinis : RT @FederGolf: ?? PGA Championship Trelleborg In Svezia l’amateur ???? #Ortengren vince al playoff davanti a ???? #Bontan (-2). ???? Martina #Flo… - muttinis : RT @FederGolf: ?? R3 PGA Championship Concluso il terzo giro in Oklahoma, ???? #Pereira comanda con -9. ???? #Zalatoris e ??????????????#Fitzpatrick 2… - FederGolf : ?? R3 PGA Championship Concluso il terzo giro in Oklahoma, ???? #Pereira comanda con -9. ???? #Zalatoris e ??????????????… -