Giuntoli tranquillizza i tifosi del Napoli sul mercato | “Saremo competitivi come sempre”

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Il ds delCristianoha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’ultima partita di Serie A contro lo Spezia. Al centro della discussione ile il futuro del club azzurro. Spalletti nella prossima stagione non avrà Insigne, destinato in MLS a Toronto, ma sono diversi i giocatori in bilico e che ancora non hanno firmato il rinnovoOspina e Mertens. “Rivoluzione? Ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva,– ha commentato il ds del– Rivoluzione non lo so, dipenderà da tanti fattori che sono ancora prematuri. Dobbiamo fare degli incontri con i ragazzi e le loro agenzie, confrontarci e poi decideremo il da farsi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.