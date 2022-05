Giugno ci porta la seconda edizione di “La biblioteca incontra la libreria/la libreria incontra la biblioteca”, sette serate d’autore al Centro Culturale Elsa Morante nel quartiere Eur Laurentino. (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri sera ho portato una famiglia di amici, dopo una cena in allegria, in una vecchia gelateria a San Paolo. La più piccola dei due figli della coppia non sapeva cosa scegliere. Allora le ho proposto “perché non provi gli spaghetti di gelato?”. Proposta accolta con entusiasmo e con un certo successo. Ho fatto una cosa buona, ho creato un bel ricordo, ho trasmesso qualcosa del mio essere ad un’altra persona (che si ricorderà di me anche per gli “spaghetti di gelato”), ho regalato un sorriso ad una bambina e le ho “raccontato” un po’ del territorio della parte di Roma dove vive. I libri fanno esattamente la stessa operazione su di noi: ci trasmettono qualcosa, a volte ci regalano un sorriso, ci raccontano dei luoghi anche vicini, ci ispirano pensieri ed idee, altre volte ancora plasmano una parte di noi, di quel che saremo e di come vedremo il mondo e la realtà. Per ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022) Ieri sera hoto una famiglia di amici, dopo una cena in allegria, in una vecchia gelateria a San Paolo. La più piccola dei due figli della coppia non sapeva cosa scegliere. Allora le ho proposto “perché non provi gli spaghetti di gelato?”. Proposta accolta con entusiasmo e con un certo successo. Ho fatto una cosa buona, ho creato un bel ricordo, ho trasmesso qualcosa del mio essere ad un’altra persona (che si ricorderà di me anche per gli “spaghetti di gelato”), ho regalato un sorriso ad una bambina e le ho “raccontato” un po’ del territorio della parte di Roma dove vive. I libri fanno esattamente la stessa operazione su di noi: ci trasmettono qualcosa, a volte ci regalano un sorriso, ci raccontano dei luoghi anche vicini, ci ispirano pensieri ed idee, altre volte ancora plasmano una parte di noi, di quel che saremo e di come vedremo il mondo e la realtà. Per ...

Advertising

LuxNova2017 : Sabato/Domenica 18-19 Giugno 2022 ti aspetta il seminario base di sciamanesimo! Un intenso week end in natura: guar… - fabriziosbardel : Il prossimo 10 giugno aprirà a Croveo, per la cinquantaseiesima stagione, il treno dei bambini sulla strada che da… - NurullahEmreTa1 : RT @PartitoRadicale: Questo discorso è stato fatto da Marco Pannella in vista dei referendum dell'11 giugno 1995. Sono passati 6 anni dal… - morenovittorio1 : RT @PartitoRadicale: Questo discorso è stato fatto da Marco Pannella in vista dei referendum dell'11 giugno 1995. Sono passati 6 anni dal… - Loreto_1910 : RT @PartitoRadicale: Questo discorso è stato fatto da Marco Pannella in vista dei referendum dell'11 giugno 1995. Sono passati 6 anni dal… -