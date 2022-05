Giro d’Italia 2022, si ritira Valerio Conti nel corso della 15ma tappa (Di domenica 22 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che vede oggi, domenica 22 maggio 2022, andare in scena la quindicesima tappa, la quattordicesima in linea, con partenza da Rivarolo Canavese ed arrivo a Cogne dopo 178 km, registra un altro abbandono. Erano 159 i corridori arrivati ieri a Torino e ripartiti oggi, ma nel corso della frazione odierna, secondo quanto riportato da ProCyclingStats, ha alzato bandiera bianca Valerio Conti (Astana Qazaqstan Team): restano così 158 gli atleti in gara sui 176 partiti da Budapest il 6 maggio scorso. Salgono così a 18 i ritirati. ritiraTI Giro d’Italia 2022 TERZA tappa Jan Tratnik ... Leggi su oasport (Di domenica 22 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada, che vede oggi, domenica 22 maggio, andare in scena la quindicesima, la quattordicesima in linea, con partenza da Rivarolo Canavese ed arrivo a Cogne dopo 178 km, registra un altro abbandono. Erano 159 i corridori arrivati ieri a Torino e ripartiti oggi, ma nelfrazione odierna, secondo quanto riportato da ProCyclingStats, ha alzato bandiera bianca(Astana Qazaqstan Team): restano così 158 gli atleti in gara sui 176 partiti da Budapest il 6 maggio s. Salgono così a 18 iti.TITERZAJan Tratnik ...

