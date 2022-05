Giro d’Italia 2022, risultati ed ordine d’arrivo quindicesima tappa: fuga vincente di Ciccone a Cogne (Di domenica 22 maggio 2022) Giulio Ciccone, con un numero d’alta scuola, vince, per dispersione, la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Rivarolo Canavese-Cogne di 178 km con 46 km di salita negli ultimi 80 di corsa. Ciccone, in fuga fin dal mattino, è stato bravissimo ad attaccare sul duro all’inizio dell’ultima salita, staccando Santiago Buitrago, secondo al traguardo. Chiude il podio lo spagnolo Antonio Pedrero. LA CRONACA – tappa iniziata subito forte, con il primo tratto pianeggiante percorso a tutta da parte del gruppo nonostante le fatiche della tappa di ieri. La fuga decisiva va in scena dopo circa 70 km dalla partenza con ben 27 uomini ad animarla, tra cui anche uno scatenato Mathieu Van Der ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Giulio, con un numero d’alta scuola, vince, per dispersione, ladel, la Rivarolo Canavese-di 178 km con 46 km di salita negli ultimi 80 di corsa., infin dal mattino, è stato bravissimo ad attaccare sul duro all’inizio dell’ultima salita, staccando Santiago Buitrago, secondo al traguardo. Chiude il podio lo spagnolo Antonio Pedrero. LA CRONACA –iniziata subito forte, con il primo tratto pianeggiante percorso a tutta da parte del gruppo nonostante le fatiche delladi ieri. Ladecisiva va in scena dopo circa 70 km dalla partenza con ben 27 uomini ad animarla, tra cui anche uno scatenato Mathieu Van Der ...

